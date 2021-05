Juve, offerta per Calhanoglu: il Milan ha un asso nella manica

La Juventus accelera per Calhanoglu: c'è l'offerta, il Milan adesso spera nella variabile Champions

La Juventus mette la quinta per Hakan Calhanoglu. È quanto riporta Calciomercato.com, secondo cui il trequartista turco, in scadenza di contratto con il Milan, avrebbe in mano un’offerta d’ingaggio da 5 milioni di euro a stagione inoltrata dalla Continassa, cifra a cui i rossoneri non si sono ancora spinti. Nonostante l’offerta allettante, ci sono diverse variabili che potrebbero ribaltare il tavolo.