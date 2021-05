Juve, Pirlo in bilico: Zidane ipotesi concreta

In Spagna sono sicuri: la Juve aspetta Zidane, che a fine stagione potrebbe lasciare il Real Madrid

In casa Juventus tira aria di rivoluzione. Andrea Pirlo ha ancora tre chances per giocarsi un’insperata qualificazione alla Champions League, poi sarà il tempo delle decisioni. Da Andrea Agnelli, che gode dell’appoggio del cugino Elkann, in giù, sono tutti a rischio. Il Maestro il primo indiziato a lasciare dopo una stagione di tanti bassi e pochi alti, tanto che i nomi per la sua eredità abbondando.

RUMORS DALLA SPAGNA - Due big su tutti in lizza, Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane, fino ad arrivare a profili più abbordabili come Mihajlovic, Gattuso e Inzaghi, perché bisogna considerare che l’Europa League potrebbe ridurre l’appeal della panchina. In ogni caso, in Spagna rilanciano il tecnico del Real Madrid: il quotidiano Marca, infatti, ha aperto in prima pagina accostandolo alla Vecchia Signora: “La Juve apre la strada a Zidane”. Se Zizou dovesse lasciare i Blancos, Agnelli lo accoglierebbe a braccia aperte.