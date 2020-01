Juve, Rugani verso l’addio: spunta un’offerta dalla Premier League

Nonostante l’assenza di Giorgio Chiellini, Daniele Rugani non sta trovando spazio nello scacchiere di Maurizio Sarri. Per il difensore si prospetta un possibile divorzio dalla Juventus, magari già a stagione in corso. Del resto, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore sarebbe tentato dall’avventura in Premier League. Sulle sue tracce c’è il Leicester City, che avrebbe già offerto 20 milioni di euro alla Juventus. I campioni d’Italia prendono tempo: tutto dipenderà dalle condizioni di Chiellini, atteso al rientro nei prossimi mesi. Se non offrirà sufficienti garanzie, il divorzio tra la Vecchia Signora e Rugani non avverrà in tempi brevi.