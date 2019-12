Juve, sprint per Tonali: ecco la proposta al Brescia

Si avvicina la riapertura del mercato e la Juventus scalpita per puntellare la propria rosa. I campioni d’Italia in carica hanno messo gli occhi su Sandro Tonali, centrocampista del Brescia. Il giocatore piace anche a Inter e Manchester United e per questo motivo i bianconeri vorrebbero rompere gli indugi presto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il ds della Juventus, Fabio Paratici, avrebbe intenzione di proporre al Brescia un’offerta ricca: conguaglio economico e i cartellini di Han Kwang-Song e Dany Mota Carvalho. Potrebbe essere l’allungo decisivo per assicurarsi Tonali.