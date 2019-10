Juve Stabia, Caserta: “Quagliarella arriva da noi? È fantacalcio, pensiamo alle cose vere…”

Si era parlato già in estate di un ammiccamento di Fabio Quagliarella nei confronti della Juve Stabia, squadra della sua città natale, tornata in Serie B. L’attaccante della Sampdoria si era detto felicissimo tramite i social del ritorno nel campionato cadetto delle Vespe. L’inizio di stagione in A, per il bomber blucerchiato, non è stato per nulla simile rispetto allo scorso, quindi si è cominciato a parlare di un possibile, clamoroso, passaggio alla Juve Stabia. Il tecnico dei campani Fabio Caserta, nella conferenza stampa di oggi prima del match di La Spezia, si è espresso così in merito: “Non so chi metta in giro voci del genere, che non sono sicuramente vere. Pensiamo alle cose reali che è meglio, questo è fantacalcio. Sono felice della rosa che ho, non è nemmeno giusto parlare di altri, non siamo neppure in fase di calciomercato”.