Juve, ufficiale: Douglas Costa al Gremio, i dettagli

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juve ha annunciato la cessione in prestito di Douglas Costa

Tutte le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi si sono rivelate esatte, in serata l’ufficialità della Juventus: Douglas Costa si trasferisce in prestito al Gremio. Da tempo il club brasiliano sognava il ritorno dell’esterno, nell’ultimo periodo aveva intensificato i contatti con il suo agente che aveva spiegato come mancassero solo gli ultimi dettagli per chiudere l’operazione. Nel pomeriggio l’addio ufficiale dal Bayern Monaco, in serata il comunicato della Vecchia Signora.