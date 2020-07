Juventus, 40 milioni per strappare il gioiello di Serie A ad una big

La Juventus ha un piano B, anzi un piano A. A come Allan. Il centrocampista del Napoli è entrato nell’orbita dei bianconeri. Conscia delle difficoltà ad arrivare al cartellino di Paul Pogba, la Vecchia Signora avrebbe individuato nel giocatore brasiliano classe 1991 l’obiettivo numero uno per la prossima sessione di mercato.

Juventus: 40 milioni per Allan

Allan sembra poter diventare un possibile rinforzo per il centrocampo della Juventus della prossima stagione. Come riportato 7 Gold, il giocatore del Napoli sarebbe molto gradito a Maurizio Sarri, che lo ha già allenato all’ombra del Vesuvio. I bianconeri potrebbero muoversi con un’offerta importante che si aggira attorno ai 40 milioni di euro, cifra vicina alla richiesta di 45 da parte dei partoneopei. La società di De Laurentiis, che in passato aveva avuto problemi col brasiliano, potrebbe provare a trattare anche in caso di inserimento di alcune contropartite. In tal senso i nomi di Romero, Pellegrini e Rugani sarebbero quelli maggiormente in auge.

QUI LE NEWS DI GOSSIP