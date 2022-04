Juventus, 5 nomi per il post Dybala

Le possibili soluzione per il dopo Dybala

Redazione ITASportPress

La Juventus si prepara al futuro ed in modo particolare valuta alcuni nomi per sostituire l'ormai partente Paulo Dybala. Senza rinnovo di contratto, la Joya bianconera dirà addio al club torinese come parametro zero e la Vecchia Signora sarà obbligata a trovare una valida alternativa.

Sportmediasetsegnala come la società stia valutando diversi nomi: 5 per la precisione. Si passa da piste italiane, a quelle straniere con alcuni personaggi assolutamente di livello internazionale che, magari, potrebbe tornare utili anche in chiave Champions League.

I nomi italiani sono quelli di Raspadori del Sassuolo e Zaniolo della Roma. Guardando all'estero, invece, ecco i profili di Asensio dal Real Madrid, seguito anche dal Milan, e altre due opzioni di assoluto spessore. Di Maria, per il quale si parla di un possibile addio al Psg, e Mohamed Salah, ancora in discussione col Liverpool per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Quest'ultimo è sicuramente un sogno quasi proibito per la Juventus anche se nel calciomercato, mai dire mai...