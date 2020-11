Juventus, a Parigi c’è un campione per te: lo vuole Cristiano Ronaldo…

La Juventus guarda all’estero in cerca di un rinforzo importante. In Spagna sono convinti che uno dei nomi più caldi sia quello di Angel Di Maria del Paris Saint-Germain. El Fideo è sospeso tra rinnovo e addio e in tal senso, la Vecchia Signora sarebbe molto interessata.

Da quanto si apprende da Don Balon, la società parigina non ha ancora fatto la proposta vincente per prolungare il contratto dell’argentino. Altro fattore importante, il possibile malcontento nel gruppo squadra come testimonia anche l’uscita contrariata del giocatore nell’ultima gara di Champions League contro il Lipsia.

La Juventus osserva e avrebbe in Cristiano Ronaldo un alleato speciale. Il portoghese, infatti, ha già dato il suo ok a quello che diventerebbe il suo nuovo compagno di reparto. Da capire l’evolversi della situazione anche se per ora si tratta solo di un’ipotesi.