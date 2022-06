Juventus, a rischio la permanenza di Morata: si va verso il ritorno all’Atletico

Alvaro Morata ha collezionato 35 presenze e 9 reti in questa stagione con la Juventus. L'attaccante è arrivato due estati fa in prestito dall'Atletico Madrid. Il club bianconero è al lavoro per la permanenza dello spagnolo: Morata ha un contratto che lo lega ai colchoneros fino al 30 giugno 2023 e, come riferisce Sportmediaset, i bianconeri non hanno trovato l'accordo con l'Atletico per il rinnovo del prestito dello spagnolo. Morata, al momento, è quindi destinato a tornare a Madrid e potrebbe poi essere girato, sempre in prestito o a titolo definitivo, all'Arsenal, a caccia di un attaccante.