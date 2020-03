Juventus, acquisto ‘Real’: Cristiano Ronaldo chiama l’amico…

La Juventus è pronta a sferrare un colpo di mercato di lusso, anzi… galactico. Arriva dal Real Madrid e a ‘sponsorizzarlo’ è Cristiano Ronaldo. Si parla di Marcelo, terzino brasiliano, grande amico del portoghese. Secondo Marca l’affare potrebbe chiudersi già dalla prossima finestra di trattative.

Gli spagnoli sono convinti che il 31enne laterale brasiliano non rientri più nel progetto tecnico del Real Madrid e dunque potrebbe seriamente salutare la squadra nei prossimi mesi. Legato agli iberici fino al 2022, Marcelo sarebbe intrigato dalla prospettiva di ritrovare il suo vecchio e caro amico, Cristiano Ronaldo, sponsor di lusso per un suo eventuale approdo alla Juventus. Ma l’affare sarebbe già più concreto di quanto si pensi. Infatti, la Vecchia Signora starebbe per mettere sul piatto un ricco quadriennale, mossa fondamentale per battere la concorrenza degli altri top club che potrebbero interferire con la trattativa.