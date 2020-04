Juventus, addio Higuain: scelto il compagno di reparto di Dybala e Cristiano Ronaldo

La Juventus regalerà un nuovo attaccante a Maurizio Sarri nella prossima stagione. Quasi certo l’addio al fedelissimo Gonzalo Higuain che potrebbe salutare Torino per far posto ad un centravanti più giovane, ma di caratura internazionale.

Se in cima alla lista di Fabio Paratici c’è ancora Mauro Icardi, il cui futuro al Psg dipenderà dal riscatto o meno dei parigini dall’Inter, la nuova idea della Vecchia Signora sarebbe un bomber della Premier League. Non solo Harry Kane, il nome tanto desiderato è quello di Gabriel Jesus del Manchester City. Lo riporta Don Balon che scrive come la diirgenza della Continassa avrebbe già sondato il terreno con i Citizens per il 23enne brasiliano. In caso di mancato accesso alla prossima edizione della Champions League da parte della squadra di Guardiola, l’attaccante e altri big potrebbero dire addio. La Juventus, in tal senso, è pronta a cogliere l’occasione.