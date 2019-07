Juventus, addio Kean: tutto fatto con l’Everton a cifre record

Moise Kean all’Everton, è fatta. Ormai si attende soltanto l’ufficialità. L’attaccante italiano domani sarà in Inghilterra per effettuare le visite mediche di rito e firmare il contratto. Stando a quanto riporta il Guardian, le due società hanno trovato l’accordo sulla base di 32 milioni di euro che potrebbero arrivare fino a 40 con i bonus. Per il centravanti 19enne, che aveva il contratto in scadenza nel 2020, è pronto un contratto da 3 milioni a stagione. Per Kean si tratta della prima esperienza straniera dopo aver vestito, oltre alla maglia della Juventus, quella del Verona.

Con la partenza del classe 2000, la Juventus potrebbe mettere a segno un altro colpo nel reparto avanzato oppure decidere di fare un tesoretto per qualche altro grande colpo.