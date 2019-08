Juventus, addio Mandzukic: c’è un alleato speciale per la cessione del croato

Lo ha già fatto con Ivan Perisic, adesso ci riprova con Mario Mandzukic. Niko Kovac fa il tifo per la buona riuscita dell’operazione che porterebbe il gigante della Juventus al Bayern Monaco.

Dopo l’arrivo del connazionale ex Inter, anche il centravanti bianconero potrebbe fare il suo ritorno in Germania alla corte dei campioni della Bundesliga. Mandzukic è uno dei tre “esuberi” nella Vecchia Signora e, nonostante una prima proposta rifiutata, con la fiducia di Kovac, l’attaccante potrebbe convincersi ad accettare i bavaresi.

Con l’addio del croato, la Juventus avrebbe il via libera per chiudere con Icardi che resta in attesa di una mossa dei bianconeri. Dopo Mandzukic, la squadra torinese dovrà pensare agli altri giocatori in eccesso. Su tutti Rugani, Matuidi e Dybala…