Juventus, addio Ramsey: il gallese può tornare in Premier League

Il centrocampista in uscita dalla Vecchia Signora

Ramsey-Juventus, aria d'addio. Dopo le recenti parole del centrocampista gallese riguardo il suo feeling con l'ambiente ed in modo particolare con lo staff medico, la sua partenza sembra essere scontata. La cessione del gallese non può non essere tra gli obiettivi dell’estate da parte della Vecchia Signora che vorrà cogliere l'occasione per liberarsi del ricchissimo ingaggio e fare ovviamente un'ottima plusvalenza dato che il giocatore era arrivato a parametro zero.