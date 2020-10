Juventus, affondo di Paratici per il prossimo colpo: ma c’è un sacrificio

La Juventus non smette di guardare con attenzione i possibili colpi del prossimo mercato. La dirigenza bianconera pare avere le idee abbastanza chiare su chi potrebbe essere il prossimo colpo. Nello specifico, Fabio Paratici ha intenzione di provare l’affondo per un vecchio pallino: Houssem Aouar.

Juventus: la mossa di Paratici

Il talento del Lione è sempre nei piani della dirigenza bianconera e di Paratici, che nell’ultima finestra di trattative estiva, aveva a lungo sondato il calcaitore. Alte le cifre richieste dal club francese – circa 50 milioni di euro -. Ecco perché, nelle ultime ore, come riporta Tuttosport, i bianconeri avrebbero ipotizzato una strategia diversa da quella dell’acquisto solo con cash. Ci sarebbe in mente l’opzione dell’inserimento di calciatore. Dopo aver dato in prestito De Sciglio, proprio al Lione, l’idea è quella di proporre un nuovo affare. In questo caso, per dare l’assalto ad Aouar, si pensa a Aaron Ramsey, mai veramente entrato nei meccanismi della squadra torinese.