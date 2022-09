Juventus, affondo per un calciatore in scadenza di contratto

In chiave mercato Juventus, secondo il quotidiano Record, la dirigenza bianconera ha messo nel mirino il terzino sinistro spagnolo del Benfica, Alejandro Grimaldo, affrontato di recente in Champions. Grimaldo è in scadenza di contratto e il club bianconero ci starebbe lavorando già per gennaio, alle giuste condizioni. Non dovesse andar a buon fine il tentativo di anticiparne l’arrivo, il terzino spagnolo potrebbe raccogliere in estate l’eredità di Alex Sandro, il cui contratto terminerà il 30 giugno 2023. In attesa della risalita della squadra di Allegri, a Torino si parla già di rinforzi.