La Juventus pensa al futuro. I bianconeri vogliono confermarsi al massimo livello in Italia e in Europa. Per farlo si pensa ad un altro colpo ad effetto in stile Cristiano Ronaldo. Non appena il portoghese deciderà di smettere o di avventurarsi altrove, la Vecchia Signora vuole farsi trovare pronta e ha già alcuni nomi pronti. Al momento nessuna trattativa in corso ma solo un’idea che potrebbe presto diventare qualcosa di più.

Scheda 1 di 5