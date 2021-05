Juventus, Alex Sandro in uscita: due nomi sulla lista di Paratici

I bianconeri si muovono sul mercato

Redazione ITASportPress

La Juventus vuole rifarsi il look in vista della prossima stagione e tra i settori da rivedere ci sono sicuramente le corsie laterali. In modo particolare quella sinistra che, dopo una stagione di alti e bassi, potrebbe subire qualche modifica.

In programma ci sarebbe una vera e propria rivoluzione sul mercato per cercare di dare una svolta dopo la recente stagione piuttosto deludente. Secondo calciomercato.com, tra i giocatori in bilico c'è anche Alex Sandro. Il terzino brasiliano non certo brillato, salvo in qualche sporadica occasione, e potrebbe essere ceduto a fronte di una offerta che potrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro.

Tra i nomi nella lista di Paratici per sostituire il brasiliano ecco Emerson Palmieri del Chelsea. Proprio i blues sarebbero interessarti ad Alex Sandro e dunque si potrebbe ipotizzare una trattativa tra le due società. Il secondo candidato è José Luis Gayà del Valencia. Classe 1995, punto fermo di Luis Enrique per la sua nazionale spagnola, il talento spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2023. Il suo costo è superiore ai 20 milioni.