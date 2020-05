Juventus, all-in per Chiesa: la mossa di Paratici

La Juventus vuole Federico Chiesa ed è disposta a tutto per chiudere l’affare. La Vecchia Signora ha scelto l’esterno della Fiorentina per il futuro e non ha alcuna intenzione di lasciarselo sfuggire. L’edizione odierna di Tuttosport spiega come il club bianconero starebbe preparando un’offensiva coi fiocchi per la Viola e per convincere il patron Commisso.

CONTROPARTITE – La mossa della Juventus e di Fabio Paratici vedrebbe coinvolti altri calciatori. I bianconeri starebbero pensando di sfruttare i cartellini dei promettenti Romero e Madragora per chiudere l’affare per Federico Chiesa. Le stesse contropartite potrebbero essere utilizzate anche in un’altra trattativa: quella per arrivare a Milik del Napoli. Il piano A, però, è quello che porta all’affare con la Viola che dovrà essere risolto anche con l’aggiunta di una parte fissa di liquidità. Somma che potrebbe essere trovata da una cessione di Bernardeschi o di Douglas Costa.