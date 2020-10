Juventus, all-in per Chiesa: spunta anche la data…

La Juventus rompe gli indugi e tenta l’affondo decisivo per Federico Chiesa. L’esterno destro della Fiorentina potrebbe costare alla Vecchia Signora circa una cinquantina di milioni, anche se la Viola non vorrebbe scendere sotto i 60. Le sue società sono a lavoro per trovare un accordo e potrebbe anche esserci una data per la chiusura dell’affare.

Juventus: ecco quando può arrivare Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, le parti al lavoro sulle cifre ma ci potrebbe già essere anche una data per vedere l’affare andare in porto. Gli intermediari di mercato starebbero ipotizzando un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni e il tutto potrebbe essere sbloccato dopo venerdì sera. Il motivo è la partita di campionato tra la Fiorentina e la Sampdoria, ovvero l’anticipo della terza giornata di Serie A.

Chiesa giocherà la gara e poi potrebbe essere libero di andare alla Juventus. Vedremo se i bianconeri riusciranno a mettere a segno questo grande colpo.

