E’ già tempo di pensare al mercato anche in casa Juventus. I bianconeri, per fronteggiare la concorrenza dell’Inter e per andare all’assalto della Champions League, vorrebbero arricchire la propria rosa con ulteriori tasselli. In cima alla lista dei desideri di Maurizio Sarri vi sarebbe il gioiello del Bayer Leverkusen Kai Havertz, con il tecnico che avrebbe già espressamente richiesto a Paratici di portarlo a Torino a gennaio. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi.

