Juventus all’assalto di Willian: ma c’è la concorrenza di due big…

Il futuro di Willian sarà lontano dal Chelsea. Il brasiliano, come da lui stesso ammesso in una recente intervista, non ha trovato l’accordo per il prolungamento del proprio contratto con i blues e, a partire da luglio, sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione. Su di lui ha messo gli occhi la Juventus, con il tecnico Maurizio Sarri che gradirebbe riaverlo alle proprie dipendenze dopo l’esperienza londinese. Sul giocatore, però, si registra il pressing anche di Barcellona e Tottenham.

WILLIAN: “SARRI HA IDEE DI GIOCO INTERESSANTI…”