Juventus, alleanza speciale col Barcellona: ecco l’affare tra le due società

Juventus e Barcellona sono tornate a discutere di potenziali affari sul mercato. Sul piatto diversi calciatori, soprattutto centrocampisti. Da una parte Miralem Pjanic e Federico Bernardeschi, dall’altra Rakitic e Arthur.

Sono questi i nomi dei big che potrebbero rientrare in un potenziale affare. Già a gennaio sembrava che le due società fossero vicinissime a chiudere lo scambio Rakitic-Bernardeschi, poi saltato per motivi legati all’ingaggio dei giocatori e all’eventuale contropartita economica. Adesso, però, le cose sarebbero cambiate e la nuova trattativa per Pjanic e Arthur potrebbe decollare e arrivare alla sua conclusione. Il bosniaco ha deluso nella sua stagione con Sarri e potrebbe essere sacrificato.