Juventus, altro colpo alla CR7: pazza idea di Paratici e Agnelli

La Juventus non pone limiti alle sue ambizioni e dopo aver chiuso in due stagioni i colpi Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt, pensa ancora in grande. Magari ad un altro mega affare per un top player di primissima fascia.

Come riporta Tuttosport, dopo il tentativo per Neymar questa estate – in cui i bianconeri avrebbero offerto 100 milioni più Dybala -, la Juventus starebbe pensando ad altri grandissimi giocatori per rinforzare la squadra. Il candidato più concreto a diventare il prossimo colpo della Vecchia Signora sarebbe Paul Pogba, cercato invano già nei mesi scorsi, quando aveva manifestato l’intenzione di cambiare club. Un’altra ipotesi clamorosa è quella che riguarda una trattativa col Psg per Kylian Mbappe, per il quale, secondo il quotidiano, è più probabile che la corsa si scateni nel 2021 o nel 2022, senza dimenticare che già in passato il presidente Agnelli avrebbe espresso il proprio gradimento per il fenomeno francese. Infine, l’altro grande nome in ottica Juventus per il 2020 è l’ex romanista Mohamed Salah, grande protagonista al Liverpool, società che in futuro potrebbe aprire alla sua cessione.

La Juventus sogna ed è pronta a portare a Torino almeno un altro grande colpo.