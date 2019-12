Juventus, altro giocatore del Psg nel mirino

Nella giornata di ieri, martedì 9 dicembre, parlavamo di uno scambio in vista per gennaio fra Juventus e Paris Saint-Germain. Oltre a quello, resta sempre viva la pista che porta al terzino Thomas Meunier, con i parigini che vorrebbero inserirlo in una trattativa di scambio con Mattia De Sciglio. I bianconeri puntano ad accaparrarsi le prestazioni del belga anche senza dover mettere sul piatto l’ex Milan: Meunier, 28 anni, dal 2016 milita nel Psg e in questa stagione non viene molto utilizzato da mister Tuchel (solo 9 le presenze in Ligue 1). Attenzione alle cessioni: Emre Can e Mandzukic sono i primi candidati a lasciare la Juve nel mercato invernale, il primo potrebbe sia entrare in trattativa col Psg che con il Barcellona nell’operazione che porterebbe a Torino un centrocampista molto amato da Sarri.

JUVE: OFFERTA PER UN TALENTO EUROPEO