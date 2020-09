Juventus, anche Rugani può salutare: tre club di Premier League ci provano

Potrebbe essere lontano da Torino il futuro di Daniele Rugani. Il difensore della Juventus, che nelle gerarchie del pacchetto arretrato non è certamente ai vertici, ha tante offerte da diversi club. Il calciatore è molto ambito soprattutto in Premier League.

Juventus: tre inglesi per Rugani

Mancano ancora alcuni giorni per le operazioni di mercato e la Juventus devo sfoltire la rosa. Il nome di Daniele Rugani è da tempo tra quelli dati per possibili partenti. Si attende l’offerta giusta e questa potrebbe arrivare dalla Premier League.

Secondo Tuttosport, sarebbe ben tre i club inglesi che hanno messo gli occhi sul difensore italiano. Si tratterebbe di Leeds, Newcastle e West Ham che vedrebbero in Rugani un grande acquisto per provare a giocarsi le loro chance in campionato. Allo stesso tempo, il centrale avrebbe un ruolo primario con questi club, cosa che la Juventus non è in grado di assicurargli vista la grande concorrenza.

WANDA NARA E IL LOOK MOZZAFIATO