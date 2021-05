Juventus, anche Szczesny tra i sacrificabili: due club interessati al polacco

Il portiere sembra destinato a lasciare i polacchi

La stagione della Juventus rischia di concludersi con un pieno fallimento. Per evitare il disastro, i bianconeri dovranno inseguire un doppio obiettivo: qualificarsi alla prossima Champions League e conquistare la Coppa Italia in finale contro l'Atalanta. Difficile, però, non immaginare una profonda ristrutturazione della squadra in vista della stagione 2021/22. Tra i pezzi pregiati in vendita potrebbe esserci anche Wojciech Szczesny.