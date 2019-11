Juventus, apertura inaspettata per gennaio: il bomber cambia idea

La Juventus si prepara ai colpi per il prossimo mercato. In arrivo dal Salisburgo il giovane astro nascente Erling Braut​ Haaland. Il classe 2000 sta facendo grandi cose in campionato e, soprattutto, in Champions League e ha stregato le big d’Europa.

Su tutte i bianconeri che, nonostante le parole del padre del bomber di qualche tempo fa, non hanno perso fiducia su quello che potrebbe diventare un crack del futuro. Come riporta calciomercato.com, Haaland non ha ancora scelto dove giocare la prossima stagione ma adesso starebbe prendendo in considerazione la pista Juventus. Paratici lo segue e conosce i suoi progressi nelle ultime stagioni. Il prezzo potrebbe essere già alto e, magari salire di gol in gol ma la Vecchia Signora non ha paura e sa di potersi permettere uno degli attaccanti potenzialmente più forti del prossimo futuro.