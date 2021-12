Juventus, Arthur con la valigia in mano: ecco dove andrà

Il centrocampista della Juventus a gennaio lascerà la maglia bianconera

La Juventus non è soddisfatta del rendimento di Arthur. Sarà anche perchè la collocazione tattica non la predilige ma il brasiliano non è mai sembrato il tipo di centrocampista adatto al gioco di Max Allegri. Troppo poco fisico, troppo poco verticale, più adatto a un gioco di possesso e senza un ruolo definito nei vari assetti del centrocampo juventino in stagione. Partito in infermeria, le cose non sono cambiate granché in questi mesi: ha giocato tre volte dal 1’ a dicembre, ma non sembra aver ribaltato il suo destino. In più, lo stesso Melo amerebbe trovare una squadra in cui essere più centrale, anche per garantirsi un posto nel Brasile al Mondiale: la Juve sta sondando possibili destinazioni già per questo mercato di gennaio. La cessione è complessa, per via dell’ipervalutazione nello scambio con Pjanic, ma anche un prestito alleggerirebbe il monte stipendi. Il brasiliano ha un contratto da 5 milioni a stagione fino al 2025. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Intanto radio mercato ha accostato il calciatore al PSG, all'Arsenal e al Newcastle. "Arthur vuole essere protagonista nel suo club, quest'anno in modo particolare con il Mondiale alle porte". Parola di Federico Pastorello suo agente che conclude così: "Stiamo valutando insieme alla Juventus con grande coerenza e partecipazione nei confronti del club: c'è serenità e troveremo una soluzione se ce ne sarà bisogno".