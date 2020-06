Juventus, Arthur-Pjanic con sconto di 10 milioni grazie alla mossa di Paratici

Juventus e Barcellona chiuderanno probabilmente oggi la trattativa per lo scambio tra Pjanic e Arthur ma a sorpresa la spesa della Vecchia Signora sarà inferiore al previsto. Il club torinese, grazie ad un’idea di Fabio Paratici potrebbe risparmiare ben 10 milioni di euro.

Juventus, la mossa di Paratici

Secondo quanto riporta Sport, la Juventus potrebbe non versare nelle casse del club iberico i 10 milioni di euro di conguaglio derivanti dalla differenza di valutazione dei due giocatori. Infatti, nella mente della dirigenza bianconera, ci sarebbe l’idea di inserire nella trattativa un giovane della squadra U23. In questo modo non ci sarà alcun esborso di liquidità e allo stesso tempo verrà data la possibilità ad un ragazzo di fare un’esperienza del tutto nuovo in Spagna. Tra gli indiziati, ci sarebbero i nomi di Wesley, Olivieri, Fagioli e Rafia, ragazzi che piacciono molto ai catalani.

