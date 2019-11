Juventus, assalto a Donnarumma: Raiola è alleato dei bianconeri perché…

La Juventus prova l’assalto a Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan è tornato nei radar dei bianconeri e rispetto alla scorsa estate qualcosa potrebbe essere cambiato.

La situazione del Diavolo potrebbe aiutare l’operazione della Vecchia Signora che, nonostante il rinnovo già pronto per Szczesny, si vorrebbe cautelare con il numero uno della Nazionale. In tal senso la Juventus pare aver trovato l’alleato ideale per compiere l’affare: Mino Raiola.

Il noto potente agente vorrebbe chiedere al Milan il rinnovo a cifre superiori per il proprio assistito cosa che metterebbe in serie difficoltà il club rossonero. A quel punto Donnarumma potrebbe accettare la corte della Juventus e fare il salto di qualità giocando con costanza in Champions League.