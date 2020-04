Juventus, assalto a Icardi: la chiave diventa Pjanic

La Juventus non smette di guardarsi intorno per rinforzare l’organico a disposizione di Maurizio Sarri. I bianconeri sognano un grande colpo in attacco: il principale obiettivo è Mauro Icardi. Tuttavia molto dipenderà dalla volontà del Paris Saint-Germain di riscattare l’attaccante argentino dall’Inter. Ipotesi ancora da confermare. Secondo il Corriere dello Sport, però, qualora dovesse andare in porto il trasferimento, la Juve avrebbe una carta da spendere per arrivare a “Maurito”. La Vecchia Signora cederebbe Miralem Pjanic per convincere il PSG a privarsi dello stesso Icardi. La trattativa potrebbe prendere corpo solamente quando il futuro del bomber argentino di proprietà dell’Inter sarà definitivamente chiarito.