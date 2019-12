Juventus, asse bollente col Psg: decolla lo scambio a gennaio

La Juventus prepara i primi affari del mercato invernale. L’asse Torino-Parigi è bollente e riguarda il centrampo. Emre Can verso il Psg, Leandro Paredes verso la Vecchia Signora.

Secondo Tuttosport, la pista non è ancora calda, ma lo scambio a gennaio tra i due centrocampisti resta una possibilità concreta. Stessa età e stessa voglia di cambiare al più presto aria. Le parti studiano nel dettaglio come venirsi incontro ma l’affare potrebbe davvero concretizzarsi viste le esigenze dei due calciatori. Emre Can piace da sempre ai parigini e Leandro Paredes potrebbe far comodo a Sarri per le sue doti tecniche e di conoscenza del campionato italiano. Il calciatore argentino, poi, è grande amico di Dybala che potrebbe essere un utile alleato per la Juventus per dare il colpo definitivo alla trattativa.

Non solo centrocampo, in casa bianconera PENSANO ANCHE ALL’ATTACCO.