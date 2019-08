Juventus, asse bollente col Psg. Non solo Dybala, due scambi pazzeschi a centrocampo

Non solo Paulo Dybala tra i nomi caldi del mercato della Juventus. L’argentino è nel mirino del Paris Saint-Germain che cerca un eventuale sostituto per la possibile partenza di Neymar.

La Vecchia Signora, però, non resta a guardare e potrebbe aproffittare dell’asse bollente con i francesi per imbastire altre due clamorose trattative.

SCAMBI – Stando a quanto riporta Tuttosport, infatti, la Juventus pensa a Angel Di Maria e Marco Verratti. Stando a quanto filtra da fonti francesi – dice il quotidiano italiano -, Fabio Paratici ha avuto un contatto con il dt Leonardo per valutare eventuali operazioni che possano garantire vantaggi ad entrambi. Durante la chiacchierata si è parlato della possibilità di inserire Pjanic ed Emre Can in potenziali operazioni in cambio, appunto, dell’argentino e dell’italiano. Anche il nome di Draxler presente tra le possibilità.