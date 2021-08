Juventus, asse caldo con Jorge Mendes: proposto un giocatore a centrocampo

Nome nuovo per la Vecchia Signora

Asse bollente tra Juventus e Jorge Mendes , ma non per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo. Si parla, però, di un altro talento portoghese. La notizia è stata rilanciata da L'Equipe, e vedrebbe il noto agente molto attivo in ottica bianconera con una proposta interessante per quanto riguarda il cartellino di Renato Sanches, centrocampista classe 1997. Il calciatore vorrebbe lasciare il Lille dopo una stagione da assoluto protagonista, chiusa con la conquista della Ligue 1 e potrebbe interessare alla Vecchia Signora.

Il centrocampista, dopo l'esplosione al Benfica a 18 anni, era scomparso dai radar una volta passato in Germania e in Inghilterra con Bayern Monaco e Swansea, ma si è ritrovato in Francia, tornando ad essere quel giocatore che tanto bene aveva fatto in precedenza. Con un contratto in scadenza nel 2023, e un costo pari a 35 milioni di euro, la Juve potrebbe farci un pensierino e, al momento, avrebbe ascoltato con interesse la proposta di Mendes. La priorità in casa bianconera, però, è Locatelli.