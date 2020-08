Juventus, attacco da rifondare: occhi puntati su quattro nomi

A distanza di una settimana dalla bruciante eliminazione contro il Lione in Champions League, la Juventus inizia a delineare le strategie da adottare sul mercato. I bianconeri stanno lavorando per fornire al nuovo tecnico Andrea Pirlo una formazione rivoluzionata e competitiva. Un reparto destinato a subire profondi cambiamenti è sicuramente l’attacco.

OBIETTIVI

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus avrebbe individuato quattro profili per puntellare il reparto avanzato. Piace Edin Dzeko: il bomber bosniaco è duttile e sa guidare l’attacco da vero leader, ma non sarà semplice convincere la Roma a cederlo a prezzi ragionevoli. Inoltre c’è la concorrenza dell’Inter. La Vecchia Signora pensa anche a Duvan Zapata, anche se l’Atalanta chiede almeno 60 milioni di euro. Poi ci sono due soluzioni dall’estero. La prima riguarda Alvaro Morata, ex bianconero ora all’Atletico Madrid. La seconda è Alexandre Lacazette dell’Arsenal.