Juventus, attacco da rifondare: tre nomi per far contento Sarri

Il nono scudetto consecutivo non basta ad accontentare la Juventus. I bianconeri vogliono mantenere la lunghissima striscia di imbattibilità e per farlo servono rinforzi importanti. Il mercato deve fornire alla Vecchia Signora nuovi interpreti capaci di seguire perfettamente la filosofia di Maurizio Sarri. Il reparto in cui potrebbero verificarsi le maggiori novità è sicuramente il reparto avanzato.

ATTACCANTI

L’attacco della Juventus potrebbe perdere Gonzalo Higuain, lontano dal progetto tecnico e destinato a essere sacrificato per ragioni di bilancio. Al suo posto i bianconeri stanno sondando tre profili. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il primo nome sarebbe quello di Duvan Zapata. Il centravanti colombiano dell’Atalanta è in continua ascesa, ma costa anche 60 milioni. Un prezzo notevole per la Juve. In alternativa si pensa ad Arkadiusz Milik del Napoli, che conosce molto bene Sarri. La terza ipotesi è Raul Jimenez del Wolverhampton.