Juventus, attenta: una big ci prova per De Ligt

Il difensore olandese è uno dei punti di forza dei bianconeri

Matthjis De Ligt ha conquistato rapidamente la fiducia nei suoi confronti in casa Juventus. Arrivato nell'estate 2019, dopo un breve periodo di ambientamento, il difensore olandese ha scalato le gerarchie tra i bianconeri diventando insostituibile per Maurizio Sarri prima e per Andrea Pirlo poi. Il suo rendimento non ha risentito più di tanto del passaggio dal campionato olandese con l'Ajax alla Serie A. Normale dunque che i top club abbiano tenuto gli occhi su di lui.