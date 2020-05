Juventus attenta, una big spagnola su Dybala

Momento difficile per Paulo Dybala, ancora costretto a fare i conti con il Coronavirus. Il rendimento tenuto in stagione dall’attaccante della Juventus non è però passato inosservato, con una big spagnola pronta a fare un tentativo per aggiudicarsene le prestazioni durante la prossima sessione di mercato.

SPAGNA – Ad aver messo nel mirino la Joya, secondo quanto riporta juvenews.com che cita fonti spagnole, l’Atletico Madrid di Diego Simeone. I Colchoneros vorrebbero infatti rinforzare il proprio reparto offensivo, risultato nel corso di questa stagione troppo sterile. I bianconeri, però, valutano l’argentino non meno di 100 milioni di euro.

