Juventus, Bentancur può “finanziare” Vlahovic

Una cessione per arrivare al grande colpo

Rodrigo Bentancur per finanziare l'affare Dusan Vlahovic. La Juventus si muove in questi ultimi giorni di calciomercato per provare a mettere a segno un super colpo. Nelle scorse giornate si è intensificata la voce secondo cui l'AstonVilla di Steven Gerrard fosse in pressing per il calciatore bianconero. Il centrocampista, non al centro del progetto della Vecchia Signora, potrebbe dunque andare in Premier League per una cifra attorno ai 20 milioni.