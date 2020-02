Juventus, Bernardeschi e l’interesse del Barcellona: “Motivo d’orgoglio, ma adesso…”

Parla Federico Bernardeschi e lo fa a margine dell’incontro all’istituto Lagrange di Milano. Il calciatore della Juventus ha avuto modo di parlare delle vicende calcistiche che riguardano il suo club ed in particolare dei rumors di mercato che lo hanno visto spesso accostato al Barcellona.

ONORE – Sull’argomento Bernardeschi non si sbilancia anche se ammette: “Se mi ha reso orgoglioso l’interesse del Barcellona? Assolutamente sì, è normale. Quando top club come il Barcellona ti cerca è motivo di orgoglio, ma io faccio già parte di un top club…”. Allo stesso tempo, però, il classe ’94 giura fedeltà ai colori bianconeri: “Sinceramente a me nessuno ha mai detto nulla, non hanno mai parlato di mercato: io ho un contratto con la Juventus, per me non è un problema, io sto bene a Torino. Poi vedremo più avanti ma la società non mi ha mai parlato di mercato. Anzi, si è sempre detto l’opposto quando sono state rivolte alcune domande sulla mia possibile cessione. E questo mi ha fatto molto piacere”.