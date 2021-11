Juventus, Bernardeschi lascia Raiola

Il calciatore bianconero ha comunicato ufficialmente di affidare la procura a Pastorello

Dopo Ihattaren anche Federico Bernardeschi, di proprietà bianconera come l'olandese, ha deciso di lasciare Mino Raiola e unirsi ai servizi della P&P Sport Management gestiti da Federico Pastorello. L'annuncio ufficiale arriva con una foto pubblicata dall'attaccante stesso sul profilo Instagram dell'azienda. L'esterno azzurro è ora il secondo giocatore bianconero con Pastorello, dopo il brasiliano Arthur. Una mossa interessante che potrebbe muovere qualcosa dal punto di vista del mercato. Per il giocatore infatti potrebbe essere arrivata l'ora anche di cambiare squadra a giugno. L’esterno della Nazionale con il ritorno di Allegri ha ritrovato spazio, minuti, fiducia ma ha il contratto in scadenza. Non è stata ancora fatta una scelta, ma di sicuro l’eventuale rinnovo sarebbe con uno stipendio rivisto al ribasso, probabilmente non oltre i 2,5, massimo 3 milioni a stagione.