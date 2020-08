Juventus, Bernardeschi proposto in un maxi affare per beffare l’Inter

Avrebbe del clamoroso l’indiscrezione di mercato che circola da qualche ora secondo cui la Juventus avrebbe proposto Federico Bernardeschi alla Fiorentina. Un ritorno incredibile che servirebbe alla Vecchia Signora per beffare l’Inter e le rivali nell’ambito dell’affare per Federico Chiesa.

Juventus: Bernardeschi per Chiesa

Secondo quanto si apprende, la Juventus avrebbe in mente un maxi affare con la Fiorentina che vedrebbe coinvolto Federico Bernardeschi, grande ex proprio della Viola. I bianconeri vorrebbero imbastire il clamoroso scambio per arrivare a Federico Chiesa, pupillo ormai da due stagioni. Sul calciatore, come noto, è forte anche l’interesse dell’Inter che potrebbe essere beffata proprio dalla contropartita offerta dalla Vecchia Signora. Bernardeschi è rimasto molto legato a Firenze, ma preferirebbe l’Atletico Madrid, altra squadra a lui interessata.

