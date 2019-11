Juventus, blitz di Paratici a Londra: la svolta sul mercato

Mossa a sorpresa della Juventus che punta a chiudere subito le prime trattative per la prossima finestra invernale del mercato. Fabio Paratici è a Londra per incontrare il Manchester United. Come riporta calciomercato.com, infatti, un nome caldissimo sull’agenda dei bianconeri è quello di Mario Mandzukic.

L’attaccante croato ha mercato, in Italia e all’estero. Il club inglese sarebbe la prima scelta della società bianconera non intenzionata a rinforzare eventuali squadre di Serie A. Ecco perché Paratici ha fatto un blitz in terra inglese e chiudere l’affare per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Mandzukic è il nome numero uno per i Red Devils che hanno assoluto bisogno di un centravanti d’esperienza. Attenzione poi alle outsiders come Tottenham e West Ham anche se la squadra di Solskjaer è nettamente favorita. La Juventus si muove e lo fa con un mese d’anticipo per non farsi trovare impreparata quando si farà sul serio.