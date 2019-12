Juventus, blitz per Paredes: avviati i contatti per scambio col Psg

Juventus-Paredes, Emre Can-Paris Saint-Germain. Sembra essere questa la trattativa che bianconeri e francesi starebbero portando avanti. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i contatti tra le parti sono stati avviati.

Paredes, con un passato alla Roma, andrebbe subito a Torino. Percorso inverso, invece, quello che farebbe Emre Can, che ha in Tuchel il suo più grande estimatore. Le società stanno lavorando allo scambio ma attenzione anche al nome di Mattia De Sciglio, molto apprezzato in quel di Parigi. Il mercato di gennaio è alle porte, ma i due club sono già a lavoro per mettere a disposizione dei rispettivi allenatori un’arma in più per il proseguimento della stagione.