Juventus, botto di fine mercato: lo scippo all’Inter che piace ai tifosi

Fino al 5 ottobre ogni operazione di mercato potrà essere fatta. Lo sa bene la Juventus che si prepara al botto finale. Se dopo Morata non dovrebbe essere previsto alcun innesto in avanti, fatta eccezione per un esterno alto ma solo in caso di cessione di chi già occupa quel ruolo, in difesa il discorso è diverso e potrebbe vedere presto l’arrivo di un laterale mancino.

Juventus: scippo all’Inter

I recenti sviluppi al Chelsea, con i problemi e i malumori tra il mister Lampard e Marcos Alonso potrebbero portare ad una svolta a tinte bianconere. La Juventus sarebbe attenta in ottica ex viola nonostante da tempo il nome dello spagnolo sia accostato all’Inter.

I bianconeri potrebbero fare un vero e proprio scippo ai nerazzurri portato di nuovo in Serie A il laterale mancino. Da capire la formula dell’affare ma sembra che la Vecchia Signora sia passata in vantaggio sull’Inter appunto. L’affondo decisivo potrebbe essere dato nei prossimi giorni e molto dipenderà anche dal futuro di Mattia De Sciglio ricercato anche dal Psg.

