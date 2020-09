Juventus, braccio di ferro con Khedira: rebus sul futuro

La Juventus è pronta a salutare Sami Khedira. Il centrocampista tedesco non rientra nei piani della Vecchia Signora ma non pare intenzionato a dire addio tanto facilmente. Il giocatore è legato al club fino a giugno 2021 e vorrebbe restare nonostante gli arrivi di McKennie e Kulusevski delle scorse settimane. Tra lui e la società è in corso un duro braccio di ferro per le modalità d’addio.

Juventus, rebus Khedira

Tra la Juventus e Khedira, riporta Tuttosport, sarà addio anche se le parti stanno trovando difficoltà a trovare un accordo che possa andare bene ad entrambi. La società starebbe spingendo per la rescissione del contratto, ma il giocatore vorrebbe restare almeno fino alla scadenza. In tal senso la Vecchia Signora non vorrebbe arrivare alla rottura totale e starebbe cercando possibili squadre gradite al suo tesserato. Si parla di Qatar, ma anche di MLS e per il tedesco potrebbe aprirsi la pista statunitense, esattamente come accaduto alcuni giorni fa con Matuidi, finito all’Inter Miami di David Beckham.

