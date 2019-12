Juventus, bruciata la concorrenza per il bomber

E’ una Juventus scatenata in sede di mercato. I bianconeri, in vista della prossima stagione, vogliono puntellare ulteriormente la propria rosa con elementi di assoluto valore. Tra questi vi sarebbe il gioiello del Salisburgo Erling Braut Haaland, corteggiatissimo da numerosi club. Sul norvegese vi sarebbero infatti anche Chelsea, Manchester United, Napoli, Inter, Lipsia e Bayern Monaco, ma la Juventus, ad oggi, sarebbe in pole position per aggiudicarsene le prestazioni. Il giocatore potrebbe venir ceduto dal Salisburgo già a gennaio, rimanendo però in prestito in Austria fino al termine della stagione.

JUVENTUS, CHE COLPO DAL PSG!