La Juventus sogna il grande colpo in attacco in vista della prossima stagione. Viste anche le voci che vorrebbero Cristiano Ronaldo pronto a lasciare Torino, i bianconeri stanno sondando il mercato con attenzione ed avrebbero messo nel mirino il centravanti del Borussia Dortmund Erling Haaland. Sul norvegese, approdato in Germania solamente lo scorso gennaio, ci sarebbe però l’interesse anche di Manchester United e Tottenham, pronte a presentare un’offerta in estate.